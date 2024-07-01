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Лесные пожары и наводнения ,  
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Режим ЧС объявили в Якутии вслед за Тувой из-за горящей тайги

Сюжет
Лесные пожары и наводнения
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Власти Якутии ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за ситуации с лесными пожарами, сообщили в МЧС России.

Ранее в этот же день по той же причине в Туве также ввели режим ЧС.

В Якутии, по данным Авиалесоохраны, сейчас действуют 107 природных пожаров на площади свыше 331 тыс. га.

Тушат пожары более 1,5 тыс. человек и 100 единиц техники.

В Туве объявили режим ЧС из-за большого числа лесных пожаров
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Фото:Авиалесоохрана РФ / ТАСС

Режим ЧС регионального характера введен в Якутии еще с середины июня. Введение такого режима позволило местным властям нарастить силы и средства для тушения пожаров, в том числе за счет федерального резерва.

Всего в 37 субъектах в стране зафиксирован 541 очаг природных пожаров, сообщили в МЧС. При этом за неделю площадь действующих пожаров уменьшилась на 44 тыс. га. Наиболее сложная ситуация складывается в Дальневосточном федеральном округе, где в 18 субъектах действуют 353 пожара на площади более 607 тыс. га.

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Теги
Якутия лесные пожары ЧС
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