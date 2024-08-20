СК завершил расследование дела экс-замглавы Минцифры о получении взятки

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина и экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Расследование уголовного дела в отношении Паршина и Моносова завершено и утверждено надзорным ведомством. Материалы дела в отношении фигурантов переданы в столичный суд», — передает агентство.

Из электронной картотеки Хамовнического суда Москвы следует, что 21 августа в 12:00 состоится судебное заседание для рассмотрения вопроса по существу дела.

Паршина и Моносова задержали с поличным 12 июля 2023 года в московском ресторане «Воронеж». По версии следствия, бизнесмен передал чиновнику 3,75 млн руб. за то, чтобы Российский фонд развития информационных технологий, работу которого курировал Паршин, выделил грант фирме Моносова, специализирующейся в том числе на IT-решениях для госсектора.

Паршина обвинили по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере; Моносова — по ч. 5 ст. 291 — дача взятки должностному лицу в особо крупном размере. Они предполагают от 8 до 15 лет колонии. Никто из фигурантов вину не признал.

Изначально суд решил отправить фигурантов под домашний арест, однако Генпрокуратура опротестовала это решение. В итоге 26 июля чиновника и бизнесмена заключили под стражу.