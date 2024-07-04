СК попросил освободить бизнесмена из дела замглавы Минцифры Паршина

Моносова и экс-замглавы Минцифры Паршина задержали год назад с поличным при передаче-получении взятки. В итоге обоих фигурантов отправили в СИЗО, им грозит до 15 лет тюрьмы. По данным «Ъ», теперь СК просит освободить бизнесмена

Максим Паршин (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Следственный комитет подал ходатайство о смягчении меры пресечения бывшему гендиректору ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александру Моносову, обвиняемому в даче взятки на сумму 3,75 млн руб. экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину, выяснил «Коммерсантъ».

В июле прошлого года Мосгорсуд ужесточил меру пресечения для бизнесмена, назначив ему пребывание в СИЗО вместо домашнего ареста. Апелляцию подавала Генпрокуратура. Уже в июне этого года судья Басманного суда Москвы продлила Моносову и Паршину срок ареста до 12 июля.

Как отмечает «Коммерсантъ», первоначально слушание, в ходе которого следствие должно было огласить мотивы своего неожиданного ходатайства, предполагалось провести 3 июля. Однако прибывший в суд с часовой задержкой представитель Генпрокуратуры попросил отложить заседание. Тогда он объяснил просьбу тем, что надзорное ведомство получило ходатайство следствия лишь час назад, и поэтому ведомство не успело «сформировать позицию» по данному вопросу. В итоге, несмотря на возражения защиты и следователя, судья перенес слушание на вечер 4 июля.

Перед этим адвокат Данила Паршиков успел приобщить документы о наличии у сына Моносова, который до задержания проживал в Санкт-Петербурге, квартиры в столице и его согласие на проживание отца там в случае освобождения из СИЗО. Газета напоминает, что запрет определенных действий, появившийся в УПК в 2018 году, представляет собой более мягкую версию домашнего ареста: в частности, дает возможность покидать жилище в дневное время и не предполагает ношение электронного браслета.

54-летней Моносов — бывший генеральный директор IT-разработчика «БФТ-холдинг». По данным СПАРК, головной компанией «БФТ» является «РТ-Лабс» — «дочка» «Ростелекома». Штат компании составляет 1,3 тыс. человек, ее выручка за 2023 год — 9 млрд руб. при чистой прибыли в 421 млн руб. В октябре 2021 года издание CNews писало об обысках в московском офисе «БФТ», силовики интересовались, какие серверы использует компания и где находится их дата-центр. Представители «Ростелекома» позднее отметили, что проверку проводили не в отношении самой «БФТ», а по одному из ее клиентов. 47-летний Паршин занимал должность замглавы министерства с 2018 года, среди его обязанностей были формирование и исполнение федерального бюджета, администрирование доходов.

Паршина и Моносова задержали с поличным 12 июля 2023 года в московском ресторане «Воронеж». По версии следствия, бизнесмен передал чиновнику 3,75 млн руб. за то, чтобы Российский фонд развития информационных технологий, работу которого курировал Паршин, выделил грант фирме Моносова, специализирующейся в том числе на IT-решениях для госсектора.

Паршину предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), а Моносову — по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Обе статьи предполагают от 8 до 15 лет колонии. Никто из фигурантов вину не признал.

Изначально суд решил отправить фигурантов под домашний арест, однако Генпрокуратура опротестовала решение. В итоге 26 июля чиновник и бизнесмен были заключены под стражу. Тогда суд согласился с доводами прокурора о том, что фигуранты могут скрыться.

По данным «Коммерсанта», адвокаты фигурантов на протяжении года неоднократно пытались добиться смягчения им меры пресечения. В частности, защитники Моносова представляли суду данные о наличии на счетах их клиента более чем 500 млн руб., предлагая часть из них — 180 млн руб. — внести в качестве залога, а часть — 337,5 млн руб.— арестовать для штрафа, который может быть назначен бизнесмену по приговору суда. По ч. 5 ст. 291 УК он может достигать 90-кратного размера взятки.

Источники газеты назвали окончание расследования вероятной причиной ходатайства СК об изменении меры пресечения бизнесмену. Вместе с тем, напоминает «Коммерсантъ», это зачастую не является для судей аргументом для освобождения обвиняемых. Адвокат Дарья Шульгина также сообщила газете, что, по ее данным, ходатайства об изменении ее подзащитному меры пресечения следствие в суд не подавало.