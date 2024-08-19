В Курской и Белгородской областях сбили четыре беспилотника

Фото: Министерство обороны России

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской и Курской областями четыре беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Местные власти пока не комментировали последствия атаки. Ночью в Курской области шесть раз объявляли ракетную опасность. Там также продолжает действовать опасность атаки беспилотников.

Ситуация на границах Белгородской и Курской областей обострилась, после того как ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области. В обоих регионах действуют режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В некоторых районах объявлена эвакуация.

После начала военной операции на Украине в российских регионах регулярно уничтожают дроны. Одна из самых крупных атак за последнее время произошла ночью 14 августа, тогда силы ПВО сбили четыре тактические ракеты и 117 беспилотников над восьмью регионами.