В Курской и Белгородской областях сбили четыре беспилотника
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской и Курской областями четыре беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Местные власти пока не комментировали последствия атаки. Ночью в Курской области шесть раз объявляли ракетную опасность. Там также продолжает действовать опасность атаки беспилотников.
Ситуация на границах Белгородской и Курской областей обострилась, после того как ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области. В обоих регионах действуют режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В некоторых районах объявлена эвакуация.
После начала военной операции на Украине в российских регионах регулярно уничтожают дроны. Одна из самых крупных атак за последнее время произошла ночью 14 августа, тогда силы ПВО сбили четыре тактические ракеты и 117 беспилотников над восьмью регионами.
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