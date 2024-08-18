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Военная операция на Украине ,  
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В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. Она продлилась 18 минут — с 23:40 до 23:58 мск. Сразу после в регионе объявили опасность атаки беспилотников.

Спустя минуту после публикации Смирнова о ракетной опасности в регионе объявил и белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он продлился десять минут — с 23:41 до 23:51 мск.

Ракетная опасность в Курской области продлилась пять минут
Политика

Ситуация на границах Белгородской и Курской областей обострилась после того, как ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области. В обоих регионах действуют режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В некоторых районах объявлена эвакуация.

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Курская область Белгородская область ракетная опасность Алексей Смирнов Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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Ракетная опасность в Курской области продлилась пять минут
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