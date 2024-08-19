ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена ракетного подразделения «Хезболлы»

Израильские военные на юге Ливана ликвидировали ключевого члена ракетного подразделения проиранской шиитской группировки «Хезболла» Хусейна Али Хусейна, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

Кроме того, военное ведомство Израиля отметило, что ранее, 19 августа, обнаружили отряд боевиков «Хезболла» в районе Аль-Тайба на юге Ливана. Здание, где находились военные, ЦАХАЛ атаковала истребителями с воздуха.

Армия обороны Израиля ранее нанесла удар по складу оружия группировки «Хезболла». Тогда удар был нанесен в долине Бекаа на востоке Ливана.

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Напряженность на Ближнем Востоке резко возросла после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства, заложенного заранее. Иран, «Хезболла» и ХАМАС обвинили в атаке Израиль и пообещали ответить. Израильская сторона официально не подтверждала свою причастность.