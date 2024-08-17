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На всей территории Ливана отключили электричество из-за нехватки топлива

Крупнейшая электростанция Аль-Захрани в Ливане отключила последний энергоблок из-за нехватки топлива, в результате страна осталась без электричества. Жителей призывают экономить воду из-за возможного сокращения снабжения
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Ливан остался без электричества после отключения последнего энергоблока крупнейшей электростанции Аль-Захрани из-за нехватки топлива, передает местный телеканал LBC со ссылкой на госпредприятие Électricité du Liban (EDL), специализирующееся на производстве и распределении электроэнергии в стране.

Это отключение затронет «жизненно важные объекты, такие как аэропорт, морской порт, водяные насосы и канализационные системы», говорится в заявлении EDL. В компании пообещали «возобновить работу всех вышедших из строя электростанций соразмерно количеству топлива, которое поступит в ее распоряжение», и после этого «постепенно восстанавливать подачу электроэнергии».

Отключение Аль-Захрани оказало «значительное влияние» на гидроэнергетику, пишет издание L'Orient-Le Jour. Жителей южного Ливана призвали «максимально экономить воду в связи с ожидаемым сокращением снабжения».

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14 августа правительство Ливана объявило, что было достигнуто соглашение о «закупке части необходимого топлива», чтобы не допустить закрытия электростанций, отмечает L'Orient-Le Jour. Уходящий в отставку министр энергетики и водных ресурсов Валид Файяд подтвердил газете, что были одобрены соответствующие меры, среди которых проведение торгов на закупку 30 тыс. т топлива. «Эта поставка, которая ожидается примерно 20 августа, позволит максимально ограничить период отключения EDL», — сказал он. По данным издания, следующая партия топлива будет импортирована ближе к концу месяца.

Électricité du Liban контролирует 90% производства, передачи и распределения электричества в Ливане. В августе 2023 года республика также оказалась полностью обесточена: принадлежавшие компании ТЭС в Дейр-Аммаре и Эз-Захрани остановили турбины из-за неуплаты долгов их оператору Primesouth, EDL объявила блэкаут (аварийное состояние) всей энергосистемы.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Ливан электричество энергоснабжение ТЭС
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