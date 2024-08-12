ЦАХАЛ заявила о десятках вылетевших из Ливана в сторону Израиля ракет
Ливан выпустил в сторону Израиля около 30 ракет, сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.
Сирены тревоги прозвучали на севере Израиля.
«Было обнаружено около 30 снарядов, летевших из Ливана в направлении района Кабри, некоторые из них упали на открытой местности», — говорится в сообщении.
По информации ЦАХАЛ, сообщений о пострадавших не поступало. Армия атаковала район, откуда были выпущены ракеты.
Юг Ливана контролирует группировка «Хезболла». В последнюю неделю конфликт между Израилем и «Хезболлой» обострился, в организации заявили о новом этапе противостояния с еврейским государством.
В частности, в ночь на 4 августа по северу Израиля из Ливана было выпущено около 30 снарядов. Большинство ракет перехватила система противовоздушной обороны.
Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что военные Израиля нанесли несколько ударов авиацией и артиллерией по югу Ливана: по пусковой установке «Хезболлы», с которой были запущены снаряды, по инфраструктуре в районе Марджаюн на юге Ливана, был также обстрелян район Одайссе.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»