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Палестино-израильский конфликт ,  
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ЦАХАЛ заявила о десятках вылетевших из Ливана в сторону Израиля ракет

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Палестино-израильский конфликт

Ливан выпустил в сторону Израиля около 30 ракет, сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Сирены тревоги прозвучали на севере Израиля.

«Было обнаружено около 30 снарядов, летевших из Ливана в направлении района Кабри, некоторые из них упали на открытой местности», — говорится в сообщении.

По информации ЦАХАЛ, сообщений о пострадавших не поступало. Армия атаковала район, откуда были выпущены ракеты.

ЦАХАЛ заявила о перехвате большинства выпущенных из Ливана ракет
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Юг Ливана контролирует группировка «Хезболла». В последнюю неделю конфликт между Израилем и «Хезболлой» обострился, в организации заявили о новом этапе противостояния с еврейским государством.

В частности, в ночь на 4 августа по северу Израиля из Ливана было выпущено около 30 снарядов. Большинство ракет перехватила система противовоздушной обороны.

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что военные Израиля нанесли несколько ударов авиацией и артиллерией по югу Ливана: по пусковой установке «Хезболлы», с которой были запущены снаряды, по инфраструктуре в районе Марджаюн на юге Ливана, был также обстрелян район Одайссе.

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Теги
ЦАХАЛ Израиль палестино-израильский конфликт Ливан
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