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Политика ,  
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Израиль нанес удар по складу с оружием «Хезболлы» в Ливане. Видео

Израиль нанес удар по складу с оружием «Хезболлы» в Ливане. Видео
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по складу оружия проиранской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности.

Удар был нанесен по складу оружия «Хезболлы» в долине Бекаа на востоке Ливана, уточнили источники.

Накануне Израиль заявил, что убил двух высокопоставленных боевиков ХАМАС. В заявлении ЦАХАЛ говорилось, что целью удара были Ахмед Абу Ара и Рафет Даваси, оба из северного района Западного берега реки Иордан. В тот же день WSJ рассказала, как Израилю удалось убить основателя и одного из самых высокопоставленных оперативников группировки «Хезболла» по имени Фуад Шукр, также известного как «Призрак».

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Фото:Florion Goga / Reuters

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства, заложенного заранее. Иран, «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответить. Израильская сторона официально не подтверждала свою причастность.

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