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Военная операция на Украине ,  
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В ООН заявили о готовности отправить своих экспертов в Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Kilpatrick / Global Look Press
Фото: Sean Kilpatrick / Global Look Press

Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило о готовности направить группу международных экспертов в Курскую область, которая подвергается атакам украинских военных. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя верховного комиссара Наду Ал-Нашиф.

«Нам нужен доступ (в Курскую область. — РБК), чтобы иметь возможность публиковать доклады. Мы не используем информацию третьих лиц, потому что у нас особый подход», — сообщила она.

По словам Ал-Нашиф, нужно «поговорить со многими людьми на местах, не только с правительствами или местными властями, но также с НПО и правозащитниками».

Она добавила, что группа, которую планируется отправить, будет состоять из международных экспертов, они «будут поддерживать граждан на месте».

Захарова назвала «путем к пробуждению» запрос ООН по Курской области
Политика
Фото:Salah Malkawi / Getty Images

13 августа УВКПЧ ООН запросило у России доступ на территорию Курской области, чтобы собрать информацию о ситуации там. Представитель МИДа Мария Захарова назвала этот запрос «путем к пробуждению».

Официальный представитель управления Элизабет Троссел подтвердила агентству, что УВКПЧ получило письмо от российской уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой.

Омбудсмен сообщила об отправке обращения 11 августа. Она рассказала, что потребовала «осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека».

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