Захарова: хочется верить, что запрос ООН по Курской области не был перформансом

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ООН следует обратить внимание на то, что события в Курской области являются не просто нарушением прав человека, а терроризмом со стороны Украины, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Так она прокомментировала запрос Управления верховного комиссара ООН по правам человека о доступе в регион для оценки ситуации в связи с нападением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Решение приняли после письма от российской уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой.

«Очень хочется надеяться, что то, что они заявили, не является перформансом или каким-то желанием снять с себя ответственность. Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению», — сказала Захарова.

Представитель МИДа также предложила ООН «начать с самого начала» и дать слово жителям Крыма и Донбасса, которым не предоставляли возможности высказываться на мероприятиях организации. Активисты в этих регионах рассказали бы «об испытаниях, ужасах», которым подверглись из-за действий Киева, добавила Захарова.

На запрос ООН о доступе в Курскую область будет дан соответствующий ответ, подчеркнула она.

Нападение украинских военных на Курскую область произошло 6 августа, боевые действия продолжаются в регионе до сих пор. В регионе действует режим ЧС федерального уровня.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов региона. По его словам, власти не знают о судьбе около 2 тыс. человек, которые там находятся. Эвакуации в Курской области подлежат около 180 тыс. человек, 121 тыс. из них уже выехали, отметил глава региона. На территории области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе десять детей.