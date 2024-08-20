Эксперты назвали сферы бизнеса с наиболее частым повышением зарплаты

Avito: чаще всего получают повышение в должности или зарплате сотрудники IT

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Чаще всего прибавку к зарплате или повышение в должности получают специалисты из сферы IT, а также интернет- и телекоммуникаций, выяснили в результате опроса специалисты сервиса «Авито Работа» (есть у РБК).

Участие в опросе приняли более 7 тыс. работающих россиян.

Работающим в сфере IT и телекома россиянам повышали размер зарплаты или продвигали их по карьерной лестнице в среднем около 1,26 года назад. Чуть дольше пришлось ожидать этого события работникам сферы производства и сырья (1,33 года назад) и представителям индустрии фитнеса и салонов красоты (1,35 года назад).

В целом какое-либо повышение за последние полгода получили 22% участников опроса. 26% респондентов получили прибавку или новую должность в течение последнего года, 17% — один-два года назад, 6% — три-четыре года назад и столько же — более пяти лет назад.

По данным опроса, довольны своим доходом 41% работающих россиян. Чаще всего это молодые люди в возрасте 18–24 или 24–34 лет, живущие в Москве либо городах-миллионниках.

При этом 33% из тех опрошенных, которые хотят более высокую зарплату, сказали, что готовы ради этого пройти обучение или курсы повышения квалификации. 24% респондентов ответили, что согласны взять на себя дополнительные задачи и обязанности, 23% — сменить должность или отдел внутри компании.

Реже россияне, желающие повышения доходов, говорили о готовности придумать способ, который поможет повысить доход или снизить расходы компании (15%), взяться за самостоятельный крупный проект (10%) и выполнять больше менеджерских функций по коммуникации в команде и обучению новых сотрудников (9%).

Опрос сервиса Superjob, проведенный в мае, показал, что за последний год 79% российских работодателей повысили зарплаты: 57% — в течение последних шести месяцев, остальные 22% — на отрезке от полугода до года назад.

Малый бизнес чаще прочих (59%) в последние полгода поднимал зарплаты. В разбивке по сферам деятельности по частоте индексаций или повышения оплаты лидируют IT-организации и логистические компании (по 61%), торговые предприятия (60%).

В среднем за год зарплатные предложения больше всего выросли в IT-сфере — на 10,1%, в строительстве — на 8,4%, в HR-сфере — на 8,3%.