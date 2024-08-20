 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Все о карьере: как найти и сохранить работу ,  
0 

Эксперты назвали сферы бизнеса с наиболее частым повышением зарплаты

Avito: чаще всего получают повышение в должности или зарплате сотрудники IT
Сюжет
Все о карьере: как найти и сохранить работу
Фото: Vladimir Sukhachev / Shutterstock
Фото: Vladimir Sukhachev / Shutterstock

Чаще всего прибавку к зарплате или повышение в должности получают специалисты из сферы IT, а также интернет- и телекоммуникаций, выяснили в результате опроса специалисты сервиса «Авито Работа» (есть у РБК).

Участие в опросе приняли более 7 тыс. работающих россиян.

Работающим в сфере IT и телекома россиянам повышали размер зарплаты или продвигали их по карьерной лестнице в среднем около 1,26 года назад. Чуть дольше пришлось ожидать этого события работникам сферы производства и сырья (1,33 года назад) и представителям индустрии фитнеса и салонов красоты (1,35 года назад).

В целом какое-либо повышение за последние полгода получили 22% участников опроса. 26% респондентов получили прибавку или новую должность в течение последнего года, 17% — один-два года назад, 6% — три-четыре года назад и столько же — более пяти лет назад.

По данным опроса, довольны своим доходом 41% работающих россиян. Чаще всего это молодые люди в возрасте 18–24 или 24–34 лет, живущие в Москве либо городах-миллионниках.

При этом 33% из тех опрошенных, которые хотят более высокую зарплату, сказали, что готовы ради этого пройти обучение или курсы повышения квалификации. 24% респондентов ответили, что согласны взять на себя дополнительные задачи и обязанности, 23% — сменить должность или отдел внутри компании.

Реже россияне, желающие повышения доходов, говорили о готовности придумать способ, который поможет повысить доход или снизить расходы компании (15%), взяться за самостоятельный крупный проект (10%) и выполнять больше менеджерских функций по коммуникации в команде и обучению новых сотрудников (9%).

Каждый четвертый россиянин не решился просить о повышении зарплаты
Общество
Фото:David Oxberry / Global Look Press

Опрос сервиса Superjob, проведенный в мае, показал, что за последний год 79% российских работодателей повысили зарплаты: 57% — в течение последних шести месяцев, остальные 22% — на отрезке от полугода до года назад.

Малый бизнес чаще прочих (59%) в последние полгода поднимал зарплаты. В разбивке по сферам деятельности по частоте индексаций или повышения оплаты лидируют IT-организации и логистические компании (по 61%), торговые предприятия (60%).

В среднем за год зарплатные предложения больше всего выросли в IT-сфере — на 10,1%, в строительстве — на 8,4%, в HR-сфере — на 8,3%.

VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro

Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»

Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»

Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью

Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Алиев за рулем Maybach прокатил Путина по Баку. Видео

Цены на мини-квартиры вырастут из-за запрета на их строительство в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Авито опросы повышение зарплат карьерный рост зарплата
Материалы по теме
Сотрудникам федеральных госучреждений с 1 октября проиндексируют зарплаты
Общество
Силуанов предложил сократить число чиновников и увеличить им зарплаты
Финансы
Hh.ru назвал профессии с самой низкой зарплатой
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 19 авг, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 19 авг, 17:38
Эксперты назвали сферы бизнеса с наиболее частым повышением зарплатыОбщество, 06:00
Россияне назвали достойный размер оплаты трудаОбщество, 06:00
В России выявили нарушения в почти 90% армянских коньяковОбщество, 05:46
Исполнители теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление арестаОбщество, 05:14
Россияне назвали причину провести отпуск отдельно от мужа или женыОбщество, 05:00
Трамп заявил о планах обнародовать результаты когнитивных тестовПолитика, 04:44
Власти Владивостока сообщили о последствиях сильного ливня в городеОбщество, 04:27
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
США обвинили Иран в атаке хакеров на предвыборные штабы Трампа и ХаррисПолитика, 04:02
Шольц назвал «сумасшедшими» акции радикальных экоактивистовПолитика, 03:48
Предприниматели рассказали о новой проблеме с платежами из России в КитаеФинансы, 03:14
В Чикаго протестующие прорвали ограждение периметра съезда демократовПолитика, 02:50
В Хмельницкой области прогремели взрывыПолитика, 02:40
Трамп пообещал сократить госдолг СШАПолитика, 02:15
Назвавший Шольца «колбасой» счел опасным немецкое «мышление бухгалтера»Политика, 01:55