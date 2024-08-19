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Политика ,  
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Посол Азербайджана заявил, что Путин и Алиев проведут насыщенный диалог

Посол Азербайджана заявил, что Путин и Алиев проведут в Баку насыщенный диалог

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут в Баку насыщенный диалог, заявил ТАСС посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы.

По словам дипломата, в настоящее время отношения России и Азербайджана находятся на «очень высоком уровне».

Путин и Алиев в Баку обсудят армяно-азербайджанское урегулирование
Политика
Владимир Путин и Ильхам Алиев

Путин прибыл в Баку вечером 18 июля. В предыдущий раз он посещал Азербайджан в сентябре 2018 года. Как сообщили в Кремле, главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Предыдущие переговоры Путина с Алиевым прошли в начале июля в Астане. Тогда российский президент подчеркнул, что по вопросу торгово-экономического взаимодействия, который он назвал «ключевым», отношения между странами развиваются «позитивно».

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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