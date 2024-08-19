Посол Азербайджана заявил, что Путин и Алиев проведут насыщенный диалог
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут в Баку насыщенный диалог, заявил ТАСС посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы.
По словам дипломата, в настоящее время отношения России и Азербайджана находятся на «очень высоком уровне».
Путин прибыл в Баку вечером 18 июля. В предыдущий раз он посещал Азербайджан в сентябре 2018 года. Как сообщили в Кремле, главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы.
Предыдущие переговоры Путина с Алиевым прошли в начале июля в Астане. Тогда российский президент подчеркнул, что по вопросу торгово-экономического взаимодействия, который он назвал «ключевым», отношения между странами развиваются «позитивно».
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