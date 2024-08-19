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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 330 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области за сутки составили более 330 человек и 27 единиц бронетехники, сообщила пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что среди уничтоженной российскими военными украинской военной техники были «четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномета».

Минобороны сообщило о боях с ВСУ в лесах Курской области
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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

В Минобороны добавили, что всего с начала боевых действий в Курской области утром 6 августа ВСУ потеряли около 3,8 тыс. военнослужащих.

После начала боевых действий в приграничных районах Курской области Минобороны регулярно отчитывается о действиях российских военных на этом направлении. Так, 19 августа в ведомстве сообщили об ударе по пункту дислокации ВСУ в Курской области, который ночью нанес экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. Днем ранее Минобороны показало кадры работы самоходных гаубиц и пушек в приграничном районе региона.

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Теги
Курская область ВСУ Минобороны потери военнослужащие бронетехника
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