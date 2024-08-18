Минобороны сообщило о боях с ВСУ в лесах Курской области

ВСУ потеряли почти 3,5 тыс. солдат и 50 танков за почти две недели боев в Курской области, сообщило Минобороны России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные из группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии ищут и уничтожают в лесных массивах Курской области диверсионные группы украинской армии, сообщило Минобороны.

Столкновения велись южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка.

«Отражены атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Потери ВСУ составили: танк и пять боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и более 30 военнослужащих», — доложило министерство.

Близ населенных пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловки также нанесены поражения украинским подразделениям.

По подсчетам Минобороны, за сутки погибли свыше 300 украинских военных, ВСУ потеряли 27 штук бронетехники — шесть танков, одну БМП, два БТР и 18 бронемашин, а также четыре автомобиля, пусковую установку MLRS и две единицы инженерной техники.

За все время боевых действий, продолжающихся почти две недели, в Курской области украинская сторона потеряла 3,4 тыс. военных, 50 танков, 25 БМП, 45 БТР, три РСЗО HIMARS и 262 бронемашины, подсчитало ведомство.