К посольству Франции в Москве начали приносить цветы в память об Алене Делоне

К посольству Франции в Москве начали приносить цветы после смерти Делона

Ален Делон (Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images)

Люди начали приносить цветы к посольству Франции в Москве в связи с известием о смерти французского актера Алена Делона, сообщает «РИА Новости».

На заборе у здания дипмиссии также вывесили фото артиста.

Дети Делона сообщили о его смерти 18 августа. Он скончался в возрасте 88 лет в окружении семьи.

Ален Делон объявил о завершении кинокарьеры в мае 2017 года.

В 2018 году он заявил: «Я ненавижу времена, в которых мы живем, меня тошнит». Позже, после перенесенного инсульта, он признался, что не против добровольно уйти из жизни, сделав эвтаназию.



