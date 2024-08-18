К посольству Франции в Москве начали приносить цветы после смерти Делона
Люди начали приносить цветы к посольству Франции в Москве в связи с известием о смерти французского актера Алена Делона, сообщает «РИА Новости».
На заборе у здания дипмиссии также вывесили фото артиста.
Дети Делона сообщили о его смерти 18 августа. Он скончался в возрасте 88 лет в окружении семьи.
Ален Делон объявил о завершении кинокарьеры в мае 2017 года.
В 2018 году он заявил: «Я ненавижу времена, в которых мы живем, меня тошнит». Позже, после перенесенного инсульта, он признался, что не против добровольно уйти из жизни, сделав эвтаназию.
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