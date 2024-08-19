Британский дипломат ушел в отставку из-за поставок оружия Израилю

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Представитель Министерства иностранных дел Великобритании Марк Смит подал в отставку из-за отказа властей запретить экспорт оружия в Израиль, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление дипломата.

По словам Смита, ранее он занимался лицензированием экспорта оружия на Ближнем Востоке и его коллеги были свидетелями того, как Израиль своими действиями в секторе Газа нарушает международное гуманитарное право.

«Разрушены целые улицы и университеты, гуманитарная помощь заблокирована, и мирные жители регулярно остаются без безопасного убежища. <...> Это военные преступления», — приводит издание выдержку из его заявления.

Смит подчеркнул, что поставкам оружия Израилю со стороны Великобритании «нет оправдания», однако это «каким-то образом» продолжается.

Дипломат добавил, что ответы на его жалобы по этому вопросу со стороны ведомства были достаточно формальными, из-за чего он решил уйти с должности.

По данным британского парламента, с 2008 года королевство продало Израилю лицензии на оружие на сумму более £576 млн (чуть менее $750 млн). Правительство Великобритании выдало 42 лицензии в период с 7 октября 2023 года, когда произошло обострение конфликта, по 31 мая 2024 года. Эти разрешения на поставки оружия не приостанавливаются, выдача их не прекращается, но они должны быть пересмотрены.

Также некоторые другие западные страны поддерживают Израиль в конфликте с палестинской группировкой ХАМАС и направляют туда военную помощь. В частности, оружие израильской армии (ЦАХАЛ) поставляют Германия и США.