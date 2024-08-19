 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

Британский дипломат ушел в отставку из-за поставок оружия Израилю

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Reuters TV / Reuters
Фото: Reuters TV / Reuters

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании Марк Смит подал в отставку из-за отказа властей запретить экспорт оружия в Израиль, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление дипломата.

По словам Смита, ранее он занимался лицензированием экспорта оружия на Ближнем Востоке и его коллеги были свидетелями того, как Израиль своими действиями в секторе Газа нарушает международное гуманитарное право.

Россия призвала Израиль прекратить провокации у мечети Аль-Акса
Политика
Мечеть&nbsp;Аль-Акса в Иерусалиме

«Разрушены целые улицы и университеты, гуманитарная помощь заблокирована, и мирные жители регулярно остаются без безопасного убежища. <...> Это военные преступления», — приводит издание выдержку из его заявления.

Смит подчеркнул, что поставкам оружия Израилю со стороны Великобритании «нет оправдания», однако это «каким-то образом» продолжается.

Дипломат добавил, что ответы на его жалобы по этому вопросу со стороны ведомства были достаточно формальными, из-за чего он решил уйти с должности.

По данным британского парламента, с 2008 года королевство продало Израилю лицензии на оружие на сумму более £576 млн (чуть менее $750 млн). Правительство Великобритании выдало 42 лицензии в период с 7 октября 2023 года, когда произошло обострение конфликта, по 31 мая 2024 года. Эти разрешения на поставки оружия не приостанавливаются, выдача их не прекращается, но они должны быть пересмотрены.

Также некоторые другие западные страны поддерживают Израиль в конфликте с палестинской группировкой ХАМАС и направляют туда военную помощь. В частности, оружие израильской армии (ЦАХАЛ) поставляют Германия и США.

Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки

Reuters: волна энтузиазма от выдвижения Харрис продлится недолго

Гипермаркет «Леруа Мерлен» сменил название

Мирные предложения России не аннулированы, заявил помощник президента Юрий Ушаков

Длительность суток увеличится до 25 часов через 200 млн лет

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Маск опроверг сообщения о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck

Доля российских вин выросла до 16% в портфелях виноторговых компаний

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
МИД Великобритании отставка поставки оружия Израиль сектор Газа
Материалы по теме
WSJ рассказала, как Израиль ликвидировал «Призрака» из «Хезболлы»
Политика
Израиль сообщил об уничтожении двух высокопоставленных боевиков ХАМАС
Политика
В Израиле заявили об «осторожном оптимизме» по сделке о прекращении огня
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Алена Делона похоронят в его поместье в Души с 35 собакамиОбщество, 14:49
Кержакова признали лучшим тренером месяца в КазахстанеСпорт, 14:46
Один из крупных банков Киргизии приостановил переводы через банки РоссииФинансы, 14:40
Голикова назвала число китайцев, приехавших в Россию на лечениеОбщество, 14:40
Зачем фермам искусственный интеллект и роботыРБК и Сбер, 14:37
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:36
Какой беспроблемный кроссовер премиум-класса купить дешевле ₽2,5 млнАвто, 14:33
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Осужденные в ДНР пытались заблокировать сотрудников колонииОбщество, 14:28
Как составить рабочую стратегию развития бизнеса. Готовый алгоритмPro, 14:24
Чемпиона России по тяжелой атлетике дисквалифицировали за допингСпорт, 14:22
Кадыров рассказал, что разработки Илона Маска помогают российским бойцамПолитика, 14:22
В МЧС предупредили о фейках про эвакуацию в Курской областиПолитика, 14:21
В Москве за полгода отреставрировали 50 объектов культурного наследияНедвижимость, 14:13
Король негатива: как руководителю справиться с пессимизмом — Fast CompanyPro, 14:05