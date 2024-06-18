WP узнала об одобрении в конгрессе США продажи оружия Израилю на $18 млрд

Грегори Микс (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Ключевые представители Демократической партии — конгрессмен Грегори Микс и сенатор Бен Кардин — одобрили продажу США оружия Израилю на сумму более $18 млрд. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

В частности, Вашингтон продаст Тель-Авиву 50 истребителей F-15. Соглашение о поставке оружия Микс и Кардин подписали, столкнувшись с давлением со стороны администрации президента Джо Байдена, отмечает WP.

В апреле глава международного комитета палаты представителей конгресса Микс отказывался одобрить поставку F-15 Израилю. Согласно закону о контроле за экспортом оружия, положение Микса в комитете позволяет ему блокировать сделки по продаже оружия.

Весной Микс заявил, что применение Израилем нового оружия не должно привести к увеличению числа смертей в секторе Газа.

Кардин, как и Микс, является одним из законодателей, которые могли бы заблокировать сделку по передаче Тель-Авиву американского оружия, отмечает WP. Кроме того, его считают сторонником Микса по израильскому вопросу.

По данным источников газеты, оба чиновника подписали соглашение о продаже несколько недель назад. Представитель Кардина заявил WP, что сделка прошла «регулярную процедуру проверки».

Теперь Госдепартамент может приступить к уведомлению конгресса об одобренной продаже — это следующий шаг к завершению сделки. Это соглашение о продаже оружия может стать крупнейшим с начала войны Израиля и группировки ХАМАС.

В начале мая США приостановили поставку 3,5 тыс. бомб Израилю из-за опасений, что они могут быть использованы при нападении на Рафах на юге сектора Газа. Представитель ведомства Патрик Райдер подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Израиль в тех случаях, когда речь идет о его защите.

Позднее источники The Wall Street Journal сообщили, что администрация Байдена уведомила конгресс о намерении продвигать план по продаже Израилю оружия на сумму более $1 млрд. По данным газеты, один из пакетов помощи включает поставку боеприпасов для танков на $700 млн, тактических транспортных средств на $500 млн и минометных снарядов на $60 млн.