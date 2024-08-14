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Палестино-израильский конфликт ,  
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Россия призвала Израиль прекратить провокации у мечети Аль-Акса

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

МИД России выразил беспокойство из-за посещения израильскими чиновниками мечети Аль-Акса в Иерусалиме и призвал Израиль прекратить такие «провокационные акции».

13 августа министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и министр развития районов Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф вместе с несколькими тысячами евреев поднялись на Храмовую гору по случаю национального дня траура Тиша бе-Ав. Это день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

Израильские чиновники совершили молитву на территории комплекса мечети Аль-Акса, хотя евреям запрещено молиться на Храмовой горе.

Храмовая гора является священным местом как для мусульман — из-за расположения на ней мечети Аль-Акса, так и для иудеев. Гора и прилегающая к ней Стена Плача — главные святыни иудаизма.

«Подобные выходки сторонников религиозного сионизма, к сожалению, носят регулярный характер. Властям Израиля не следует ограничиваться их осуждением, а принять эффективные меры для прекращения этой порочной практики, грубо нарушающей статус-кво иерусалимских святынь», — говорится в заявлении российского МИДа.

В министерстве убеждены, что такие шаги способствуют разжиганию радикальных настроений как в израильском обществе, так и среди палестинцев и подрывают международные усилия по деэскалации конфликта в регионе.

В канцелярии Бен-Гвира, комментируя его визит на Храмовую гору, объяснили, что «политика министра национальной безопасности заключается в том, чтобы предоставить евреям свободу вероисповедания повсюду, включая Храмовую гору, и евреи будут продолжать делать это в будущем».

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