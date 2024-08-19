Суд продлил арест еще четырем обвиняемым в теракте в «Крокусе»

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Басманный районный суд Москвы продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает объединенная пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.

«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил Лутфуллои Назримаду, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу, Юсуфзоду Якубджони Давлатхону, Шарипзоде Мухаммаду Зору меру пресечения в виде заключения под стражу на срок три месяца, а всего до семи месяцев 22 суток, до 22 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе суд продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. В деле по «Крокусу» 12 фигурантов, в их числе те, кто, по версии следствия, обеспечивал исполнителей теракта жильем, транспортом, средствами связи. Всего по делу о теракте в торговом центре были задержаны более 20 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, открыли огонь по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.