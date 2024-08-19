 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Суд продлил арест еще четырем обвиняемым в теракте в «Крокусе»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Суд продлил арест еще четырем обвиняемым в теракте в «Крокусе»
Video

Басманный районный суд Москвы продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает объединенная пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.

«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил Лутфуллои Назримаду, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу, Юсуфзоду Якубджони Давлатхону, Шарипзоде Мухаммаду Зору меру пресечения в виде заключения под стражу на срок три месяца, а всего до семи месяцев 22 суток, до 22 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

«РИА Новости» узнало сумму долга исполнителей теракта в «Крокусе»
Общество
Далержон Мирзоев

На прошлой неделе суд продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. В деле по «Крокусу» 12 фигурантов, в их числе те, кто, по версии следствия, обеспечивал исполнителей теракта жильем, транспортом, средствами связи. Всего по делу о теракте в торговом центре были задержаны более 20 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, открыли огонь по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт Басманный суд продление ареста
Материалы по теме
Адвокат напавшего на «Крокус» попросил отпустить его из-за здоровья
Общество
Предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе» добавили две статьи
Общество
Суд продлил арест четырем обвиняемым в теракте в «Крокусе»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Полиция Красноярска начала проверку из-за видео с ванной и самокатомОбщество, 13:18
Минобороны заявило о взятии части дзержинской агломерации в ДНРПолитика, 13:15
Путин пообещал рассказать Пашиняну о результатах переговоров в БакуПолитика, 13:14
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:08
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 13:07
Индекс Мосбиржи впервые за год упал ниже 2800 пунктовИнвестиции, 13:06
Bild узнал, что Киев лишился €3,8 млрд из-за споров в кабмине ГерманииПолитика, 13:04
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Самый титулованный тренер мира еще на год отложил уход из волейболаСпорт, 13:01
VK запустила аналог ушедшего из России сервиса MiroТехнологии и медиа, 13:00
«Точный масштаб кризиса неизвестен». Чем обернется дефицит юанейPro, 12:58
Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя 120 тыс. солдат ВСУПолитика, 12:52
Суд продлил арест еще четырем обвиняемым в теракте в «Крокусе»Общество, 12:51
Дешевле не будет: сколько стоят мини-квартиры в Москве и областиНедвижимость, 12:49
Алаудинов заявил, что ВСУ планировали войти в КурскПолитика, 12:42