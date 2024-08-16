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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе» добавили две статьи

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Муродали Рачабализода,&nbsp;Мухаммадсобир&nbsp;Файзов и&nbsp;Шамсидин&nbsp;Фаридуни (слева направо)
Муродали Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни (слева направо) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Троим фигурантам дела о теракте в «Крокусе» ужесточили обвинение — им добавили две статьи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела, оглашенные в Басманном суде Москвы.

«Пункт «б» части 3 статьи 205 («Совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы»), часть 2 статьи 205.5 («Участие в террористической организации»), статья 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), часть 4 статьи 222 («Незаконный оборот оружия в составе организованной группы»)», — передает агентство слова судьи Евгения Николаева. Он перечислил статьи, которые вменяют исполнителям.

Раньше информации о статьях 205.5 и 205.3 не было.

По данным «Интерфакса», обвинение ужесточили Мухаммадсобиру Файзову, Шамсидину Фаридуни и Саидакраму Рачабализоде. Еще у одного фигуранта — Далерджона Мирзоева — обвинение до настоящего времени не изменилось: ему вменяют только совершение теракта.

Суд продлил арест четырем обвиняемым в теракте в «Крокусе»
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Сегодня, 16 августа, Басманный суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» до 22 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме.

В частности, арест продлили Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову, сообщал ТАСС.

В деле 12 фигурантов, в их числе те, кто, по версии следствия, обеспечивал исполнителей теракта жильем, транспортом, средствами связи. Всего по делу о теракте в торговом центре были задержаны более 20 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта — вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, открыли стрельбу по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт обвинение
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