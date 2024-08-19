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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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«РИА Новости» узнало сумму долга исполнителей теракта в «Крокусе»

«РИА Новости» узнало о 15 тыс. руб. долга исполнителей теракта в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Далержон Мирзоев
Далержон Мирзоев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Общая сумма долга предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» превысила 15 тыс. руб., сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, у уроженца Таджикистана Далерджона Мирзоева есть два штрафа от ГИБДД в размере 4 тыс. руб. за административные правонарушения, которые были совершены 23 марта 2024 года в Брянской области.

У еще одного фигуранта дела Диловара Исломова, согласно данным Федеральной службы судебных приставов, есть девять штрафов от ГИБДД за административные правонарушения, совершенные в Московской, Калужской и Тверской областях. Сумма его штрафов составляет 11 390 руб.

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Мухаммадсобир&nbsp;Файзов

19 августа в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении ареста еще четверым фигурантам дела — Курбонову Д.Б., Лутфуллои Н., Шарипзоде М.З. и Юсуфзоде Я.Д. Все четверо обвиняются по п. б. ч. 3. ст. 205 Уголовного кодекса (теракт, повлекший причинение смерти человеку).

На прошлой неделе, 16 августа, тот же суд продлил арест другим четырем фигурантам дела, которых считают непосредственными исполнителями, — Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову. Всего по делу о теракте в «Крокусе» были задержаны более 20 человек.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт Долги продление ареста Басманный суд
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