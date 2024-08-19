В Чикаго перед съездом демократов прошла пропалестинская акция
Сотни людей вышли на пропалестинскую акцию в Чикаго, где откроется Национальный съезд Демократической партии США, передает Reuters.
Демонстранты требуют прекратить поставки вооружения Израилю. Активисты хотят включить в платформу партии пункт о запрете оказания военной помощи тем, кто «совершает грубые нарушения прав человека».
Съезд демократов пройдет с 19 по 22 августа. Представители общественных организаций заявили о намерении проводить манифестации во все дни мероприятия. Ожидается, что в акциях примут участие десятки тысяч человек.
Ранее, 13 августа, Госдеп США одобрил продажу Израилю истребителей F-15 на сумму $18,82 млрд, а также тактических транспортных средств, оборудования для танков и ракет средней дальности на $2,1 млрд.
Активисты, политики и общественные деятели неоднократно призвали американские власти остановить оказание военной помощи Израилю. Так, в конце апреля группа юристов написала письмо президенту США Джо Байдену, призвав его остановить военную помощь Израилю. Авторы подчеркнули, что боевые действия в секторе Газа нарушают основы гуманитарного права.
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