Госдеп разрешил продать Израилю истребители F-15 на сумму почти $19 млрд
Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу Израилю истребителей F-15 на сумму в $18,82 млрд, а также тактических транспортных средств, оборудования для танков и ракет средней дальности, на $2,1 млрд.
Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Как сообщает Reuters, госсекретарь США Энтони Блинкен также одобрил продажу танковых патронов на сумму около $774 млн долларов и армейских машин на сумму $583 млн.
По данным военного ведомства, Израиль ранее направил США запрос на покупку 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA, комплектов для модификации уже имеющихся истребителей F-15I, двигателей, радаров, пусковых установок, навигационных капсул и другого оборудования, а также на обучение персонала и исследования.
Предполагается, что поставки начнутся в 2029 году.
13 августа США попросили Турцию и других региональных союзников, поддерживающих связи с Ираном, убедить Тегеран снизить напряженность на Ближнем Востоке. Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с израильским коллегой Йоавом Галантом. Остин заявил о готовности Вашингтона принять все меры для защиты Израиля.
Накануне в США сообщили о намерении отправить на Ближний Восток атомную подлодку USS Georgia на фоне эскалации напряжения в регионе.
Кроме того, Остин призвал ускорить переброску в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) на Ближнем востоке авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35.
США и Израиль ожидают, что Иран в скором времени нанесет удар по еврейскому государству в ответ на гибель в Тегеране главы политбюро ХАМАС, писал Axios со ссылкой на три американских и израильских источника.
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