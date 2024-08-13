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Палестино-израильский конфликт ,  
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Госдеп разрешил продать Израилю истребители F-15 на сумму почти $19 млрд

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Палестино-израильский конфликт
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Война Израиля с ХАМАС
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Удар Ирана по Израилю

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу Израилю истребителей F-15 на сумму в $18,82 млрд, а также тактических транспортных средств, оборудования для танков и ракет средней дальности, на $2,1 млрд.

Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Как сообщает Reuters, госсекретарь США Энтони Блинкен также одобрил продажу танковых патронов на сумму около $774 млн долларов и армейских машин на сумму $583 млн.

По данным военного ведомства, Израиль ранее направил США запрос на покупку 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA, комплектов для модификации уже имеющихся истребителей F-15I, двигателей, радаров, пусковых установок, навигационных капсул и другого оборудования, а также на обучение персонала и исследования.

Предполагается, что поставки начнутся в 2029 году.

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Виды Тегерана

13 августа США попросили Турцию и других региональных союзников, поддерживающих связи с Ираном, убедить Тегеран снизить напряженность на Ближнем Востоке. Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с израильским коллегой Йоавом Галантом. Остин заявил о готовности Вашингтона принять все меры для защиты Израиля.

Накануне в США сообщили о намерении отправить на Ближний Восток атомную подлодку USS Georgia на фоне эскалации напряжения в регионе.

Кроме того, Остин призвал ускорить переброску в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) на Ближнем востоке авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35.

США и Израиль ожидают, что Иран в скором времени нанесет удар по еврейскому государству в ответ на гибель в Тегеране главы политбюро ХАМАС, писал Axios со ссылкой на три американских и израильских источника. 

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Израиль США F-15 Госдепартамент США Пентагон
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