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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Юристы призвали Байдена прекратить помощь Израилю

Группа юристов призвала Байдена прекратить помощь Израилю из-за нарушений права
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: idfofficial / Telegram
Фото: idfofficial / Telegram

Коалиция американских и иностранных юристов призвали президента США Джо Байдена остановить военную помощь Израилю, подчеркивая, что боевые действия в секторе Газа нарушают основы гуманитарного права, сообщает Politico со ссылкой на текст обращения. Ранее сенат проголосовал за оказание военной помощи Израилю на сумму $26,38 млрд.

Юристы подчеркивают, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила американские законы, в том числе закон о контроле над экспортом вооружений, а также Женевскую конвенцию, которая запрещает нападения на гражданское население. Они обращают внимание на удары по конвоям с гуманитарной помощью, а также школам и больницам. К письму юристы приложили опросы, который показывают, что большинство сторонников Байдена выступают за эмбарго на поставки оружия Израилю.

Обращение подписали более 90 юристов, минимум 20 из них работают в администрации Байдена. В ближайшие дни его передадут генеральному прокурору США Меррику Гарланду.

Байден назвал действия Нетаньяху в секторе Газа ошибкой
Политика
Джо Байден

В начале апреля Байден раскритиковал действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа. Так он отреагировал на удар ЦАХАЛ по конвою машин World Central Kitchen, в результате которой погибли семь сотрудников организации. Президент призвал израильтян к прекращению огня и обеспечению полного доступа к медикаментам и продовольствию.

Он также пригрозил лишить Израиль поддержки США. Белый дом не уточнил, что конкретно может измениться в политике США. Однако, по данным Assosiated Press, это может означать сокращение поставок оружия Израилю или отсутствие дипломатической поддержки на мировой арене.

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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