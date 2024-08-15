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Палестино-израильский конфликт ,  
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Ректор Колумбийского университета уволилась после пропалестинских акций

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Минуш Шафик
Минуш Шафик (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Ректор Колумбийского университета Немат Минуш Шафик ушла в отставку после критики митингов в поддержку Палестины на территории учебного заведения, сообщает The Guardian.

«За лето я смогла поразмыслить и решила, что мой уход на данный момент наилучшим образом поможет Колумбийскому университету справиться с предстоящими вызовами», — написала Шафик в электронном обращении к сотрудникам и студентам университета.

Она добавила, что будет сотрудничать с главой МИД Великобритании, «чтобы возглавить пересмотр подхода правительства к международному развитию».

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Фото:David Swanson / Reuters

Как пишет издание, отставка ректора стала неожиданной, так как произошла незадолго до начала осеннего семестра в университете.

Сопредседатели попечительского совета Колумбийского университета Дэвид Гринвальд и Клэр Шипман в отдельном электронном письме отметили, что разочарованы отставкой Шафик, но уважают ее решение. Временно исполнять обязанности ректора будет исполнительный директор медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета Катрина Армстронг, сообщили они.

Студенты ведущих университетов США начали проводить акции в поддержку Палестины после начала войны между Израилем и ХАМАС осенью 2023 года. Ситуация в американских кампусах обострилась в апреле 2024 года, когда Шафик заявила об антисемитских взглядах студентов и предупредила о готовности к жестким дисциплинарным взысканиям в отношении учеников и преподавателей, участвующих в протестах.

В ответ студенты разбили палаточный городок на территории собственно учебного заведения. После обращения администрации Колумбийского университета в полицию 108 демонстрантов были арестованы, однако действиями студентов Колумбийского университета воодушевились учащиеся более 40 университетов по всей территории США.

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Колумбийский университет митинг Палестина студенты ректор отставка
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