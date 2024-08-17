В Сумах прозвучал сильный взрыв

В городе Сумы на Украине прозвучали сильные взрывы, сообщают издания «Общественное», «TSN.ua» и «Зеркало недели».

Так, в 2:05 (мск)17 августа о взрыве сообщило «Общественное» в телеграм-канале. В 3:25 издание предупредило о воздушной тревоге, а в 6:04 — о «мощном взрыве».

Следом, в 6:05 о «мощном взрыве» и угрозе баллистики написало «TSN.ua». Кроме того, о взрывах со ссылкой на местные паблики сообщило «Зеркало недели».

Взрыв в городе также прогремел в ночь с 16 на 17 августа.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Сумская область граничит с Курской областью. В российском регионе с 6 августа идут боевые действия с вооруженными силами Украины. 14 августа в Сумской области объявили частичную эвакуацию. 16 августа МВД Украины допустило принудительную эвакуацию жителей некоторых населенных пунктов в Сумской области.