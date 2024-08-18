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Военная операция на Украине ,  
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В одном из городов Сумской области после взрывов частично пропал свет

В городе Белополье в Сумской области после взрывов частично пропал свет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В городе Белополье в Сумской области Украины после объявления воздушной тревоги произошли взрывы, сообщает «Суспільне».

После этого в части города отключилось электричество, пишет издание со ссылкой на местных жителей.

За пару часов до этого «Суспільне» также сообщало о взрыве в административном центре региона — городе Сумы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Жителей 183 населенных пунктов Сумской области решили эвакуировать
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Сумская область на востоке граничит с Курской областью. Утром 6 августа подразделения ВСУ вошли на приграничные курские территории, с тех пор там продолжаются бои.

Российское Минобороны неоднократно сообщало об ответных ударах по украинским резервам под Сумами. 14 августа в Сумской области объявили частичную эвакуацию. В МВД Украины заявляли, что первоочередной эвакуации подлежат жители 183 населенных пунктов, свои дома уже покинули более 20 тыс. человек.

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Теги
Сумская область взрыв электричество Военная операция на Украине Украина
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