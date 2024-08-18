В одном из городов Сумской области после взрывов частично пропал свет
В городе Белополье в Сумской области Украины после объявления воздушной тревоги произошли взрывы, сообщает «Суспільне».
После этого в части города отключилось электричество, пишет издание со ссылкой на местных жителей.
За пару часов до этого «Суспільне» также сообщало о взрыве в административном центре региона — городе Сумы.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Сумская область на востоке граничит с Курской областью. Утром 6 августа подразделения ВСУ вошли на приграничные курские территории, с тех пор там продолжаются бои.
Российское Минобороны неоднократно сообщало об ответных ударах по украинским резервам под Сумами. 14 августа в Сумской области объявили частичную эвакуацию. В МВД Украины заявляли, что первоочередной эвакуации подлежат жители 183 населенных пунктов, свои дома уже покинули более 20 тыс. человек.
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США
В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%
WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов