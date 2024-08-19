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Общество ,  
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Пожарная сигнализация сработала в ростовском СИЗО, где произошел бунт

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону сработала пожарная сигнализация, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главк МЧС по региону.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в электрощитовой случилось короткое замыкание, но возгорания не было.

В этом СИЗО в середине июня шестеро заключенных захватили в заложники инспектора дежурной смены учреждения Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного управления ФСИН Александра Богму.

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СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Во время штурма пятерых террористов ликвидировали, заложники не пострадали. Единственного выжившего захватчика — Даниила Камнева — арестовали, он признал вину по делу о подготовке теракта. В ходе расследования выяснилось, что в СИЗО-1 содержалось около 900 заключенных, тогда как изолятор рассчитан на 500 человек. Четверых сотрудников ростовской ФСИН уволили после инцидента.

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Ростовская область СИЗО короткое замыкание пожарная сигнализация МЧС
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