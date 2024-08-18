Немецкая полиция назвала причину пожара на колесе обозрения в Саксонии
Пожар на колесе обозрения в Саксонии произошел из-за возгорания материала, который находился под аттракционом, сообщила саксонская полиция в соцсети Х (ранее Twitter).
«После работы следователя по причинам пожара доступна предварительная оценка. Изначально неизвестным образом загорелся материал под колесом обозрения. В результате огонь перекинулся на кабинку», — говорится в сообщении ведомства.
Газета Bild пишет, что под аттракционом находились маты, они могли загореться от брошенной сигареты, пиротехники или в результате воспламенения оборудования.
В полиции уточнили, что количество пострадавших при пожаре выросло до 65, из них 16 человек были госпитализированы. Ранее сообщалось более чем о 30 пострадавших, однако точное число не называлось.
Инцидент произошел вечером накануне, 17 августа, на площадке музыкального фестиваля «Хайфилд», который ежегодно проводится недалеко от Лейпцига в федеральной земле Саксония.
Как писала Bild, почти все места на колесе обозрения в момент пожара были заняты, при этом всего оно вмещает 144 человека. Изначально загорелась одна из кабинок, затем огонь перекинулся на другие. Пожар удалось потушить в тот же вечер.
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