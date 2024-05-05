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Люди на 7 минут застряли на аттракционе в Сочи

На аттракционе в «Сочи Парке» люди на 7 минут застряли в вертикальном положении
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Люди на 7 минут застряли в вертикальном положении на аттракционе «Квантовый скачок» в «Сочи Парке», передает корреспондент ТАСС.

Аттракцион остановился на высоте, в момент поломки большинство пассажирских мест было занято, все сохраняли спокойствие.

Спустя около 7 минут состав вернулся в исходную точку, и люди спустились с аттракциона самостоятельно. Никто не пострадал.

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В конце апреля в тульском Центральном парке им. П.П. Белоусова из-за поломки карусели на высоте застряли 16 человек. В МЧС пояснили, что сломалась цепочная карусель.

Аттракцион остановился из-за технической неисправности, в результате на высоте оказались заблокированы люди, в том числе дети. В результате случившегося никто не пострадал, спасателям удалось спустить всех с аттракциона.

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Сочи Сочи Парк аттракцион
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