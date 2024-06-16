МЧС: в Нальчике с остановившегося аттракциона эвакуировали 13 человек

В Нальчике с остановившегося аттракциона эвакуировали людей

Фото: МЧС России

В Нальчике в парке отдыха остановилась карусель, в результате люди застряли на высоте, сообщило МЧС в телеграм-канале.

Спасатели эвакуировали с аттракциона 13 человек, никто из них не пострадал. В ведомстве объяснили инцидент техническими причинами.

Аттракцион называется Swing Tower. В соцсетях парка указано, что он поднимает людей на высоту 28 м.

Прокат на карусели разрешен с семи лет, однако детей до 12 лет должен сопровождать взрослый.

В начале мая в Сочи люди на семь минут застряли на высоте на аттракционе «Квантовый скачок» в «Сочи Парке». В парке объяснили, что аттракцион остановился из-за погодных условий.