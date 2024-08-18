Из-за пожара на колесе обозрения в Германии пострадали более 30 человек
Более 30 человек получили ранения в результате возгорания на колесе обозрения в ходе музыкального фестиваля Highfield в немецкой Саксонии, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.
Пресс-секретарь ведомства сообщил изданию, что среди пострадавших — четверо полицейских, получивших легкие травмы. По данным немецкого Красного Креста, у двоих пострадавших зафиксировали серьезные ранения.
Причину пожара выясняют, на месте были задействованы десятки пожарных расчетов. На данный момент пожар потушили.
16 августа рядом с немецким городом Фёльклингеном в федеральной земле Саар загорелся склад производителя стали ThyssenKrupp. Огонь возник в помещении, где хранятся пластиковые и электронные изделия. Пожар тушили более 30 часов.
Очевидцы сообщали, что дым от пожара виден в городе Саарбрюккене в 15 км от Фёльклингена. На месте ЧП работали более 200 спасателей.
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