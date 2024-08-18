На Ставрополье при падении легкомоторного самолета погиб пилот
В Ставропольском крае рухнул легкомоторный самолет Zlin Z-42, в результате погиб пилот, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.
Самолет разбился при проведении маневра на аэродроме Рыздвяный в Изобильненском городском округе. Пилот умер на месте от полученных травм.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека, — ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса. Ставропольская транспортная прокуратура проводит проверку.
ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС пишет, что самолет был частным, крушение произошло во время тренировочного полета около 10:05 мск, 1,5 км западнее аэродрома. В результате падения Zlin Z-42 на земле жертв и разрушений нет, возгорания не было.
Zlín Z-42 — одномоторный двухместный учебно-тренировочный самолет, выпускаемый чешской компанией Zlin Aircraft as.
Несколькими днями ранее, 15 августа, в Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3. Как заявили в Минобороны, самолет выполнял плановый полет и упал в безлюдной местности, предварительная причина крушения — техническая неисправность.
Изначально в военном ведомстве сообщали, что все четверо пилотов, которые были на борту бомбардировщика, катапультировались, угрозы их жизни нет. Позднее иркутский губернатор Игорь Кобзев уточнил, что один пилот погиб, а остальные получили травмы и были госпитализированы.
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