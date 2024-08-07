 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пропавший в Приморье самолет с двумя людьми на борту разбился

ЕДДС: пропавший в Приморье легкомоторный самолет разбился, экипаж погиб

В Приморье разбился легкомоторный частный самолет Bristell RGRA-5500G с двумя членами экипажа на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную Единую дежурную диспетчерскую службу.

«Поступила информация об обнаружении места крушения самолета в 2 км от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа. Пилот и пассажир погибли», — уточнили в ЕДДС.

По предварительным данным, с бортом потеряли связь в районе горы Лысая в 30 км от посадочной площадки Новороссия в Приморье. Самолет следовал по маршруту из Сахалинской области в Приморский край, экипаж состоял их двух человек.

В Приморье с радаров пропал легкомоторный самолет
Общество
Самолет&nbsp;Bristell RGRA-5500G

По данным портала «СуперОмск», на борту находилась семейная пара — путешественники из Омска Сергей Федоров и Алена Калагурова. Федоров был опытным летчиком, на счету которого налет около 5 тыс. часов. Его супруга также несколько месяцев назад получила право управлять самолетом. Кто был за штурвалом в момент крушения — неизвестно. Телеграм-канал «112» сообщил, что пара выполняла длительный перелет по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить

«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев

Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию

Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Приморье Приморский край авиакатастрофа самолет
Материалы по теме
Италия подняла в воздух истребители из-за неопознанных самолетов в Балтии
Политика
Во Владивостоке арестовали главного инженера аквапарка, где упал потолок
Общество
Три человека погибли, попав в шлюз в Приморье
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
В Хмельницком прогремели взрывыПолитика, 02:46
Пропавший в Приморье самолет с двумя людьми на борту разбилсяОбщество, 02:37
NYT узнала, что у экс-премьера Бангладеш был час на побег от протестующихПолитика, 02:36
Харрис объявила себя кандидатом в президенты США от демократовПолитика, 02:21
РПЦ разрешила вывозить «Троицу» из Троице-Сергиевой лаврыОбщество, 02:02
В Первой грузовой компании сменится руководствоБизнес, 01:49
Омбудсмен заявила о 6 пострадавших детях при атаке ВСУ на Курскую областьПолитика, 01:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Силы ПВО сбили над Курской областью еще две украинские ракетыПолитика, 01:21
Алаудинов заявил о последних резервах ВСУ при атаке на Курскую областьПолитика, 01:10
В Сумах прозвучала серия взрывовПолитика, 00:51
В Одессе задержали грузовик с 42 военнообязанными уклонистамиПолитика, 00:47
Израиль счел назначение нового лидера ХАМАС поводом для его устраненияПолитика, 00:34
Около Суджи украинский дрон влетел в машину скорой помощиПолитика, 00:21
Скандальная алжирская боксерша уже в финале. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 00:11