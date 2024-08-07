Пропавший в Приморье самолет с двумя людьми на борту разбился

В Приморье разбился легкомоторный частный самолет Bristell RGRA-5500G с двумя членами экипажа на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную Единую дежурную диспетчерскую службу.

«Поступила информация об обнаружении места крушения самолета в 2 км от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа. Пилот и пассажир погибли», — уточнили в ЕДДС.

По предварительным данным, с бортом потеряли связь в районе горы Лысая в 30 км от посадочной площадки Новороссия в Приморье. Самолет следовал по маршруту из Сахалинской области в Приморский край, экипаж состоял их двух человек.

По данным портала «СуперОмск», на борту находилась семейная пара — путешественники из Омска Сергей Федоров и Алена Калагурова. Федоров был опытным летчиком, на счету которого налет около 5 тыс. часов. Его супруга также несколько месяцев назад получила право управлять самолетом. Кто был за штурвалом в момент крушения — неизвестно. Телеграм-канал «112» сообщил, что пара выполняла длительный перелет по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.