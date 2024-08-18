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Политика ,  
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Сийярто объяснил решение по Шенгенской зоне для России и Белоруссии

Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Включение граждан России и Белоруссии в программу «Национальная карта» не повлияет на безопасность Шенгенской зоны, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«Правда в том, что включение граждан России и Белоруссии в программу «Национальная карта» не представляет никакой угрозы безопасности Шенгенской зоны», — написал он. Заявления, которые говорят об обратном, «являются чистой ложью», подчеркнул министр.

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Петер Сийярто

По его словам, российские и белорусские граждане будут «проходить комплексный контроль» для въезда на территорию Венгрии.

В июле 2024 года Венгрия включила Россию и Белоруссию в список стран, чьи граждане могут получить рабочие визы по ускоренной процедуре без проверок безопасности. После этого Еврокомиссия (ЕК) потребовала от Венгрии разъяснения по этому поводу. Там заявили, что «Россия — это угроза безопасности ЕС, поэтому союз и его члены должны принимать все меры, чтобы обеспечить безопасность Евросоюза и шенгенского пространства». В августе в Европарламенте предложили исключить Венгрию из Шенгенской зоны.

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Теги
Венгрия шенгенская зона Россия Белоруссия Сийярто Петер
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