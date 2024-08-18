Дроны атаковали Белгородский район и Шебекинский округ

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Украинские беспилотники атаковали Белгородский район и Шебекинский городской округ, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В Белгородском районе FPV-дрон нанес удар по территории сельхозпредприятия в селе Нечаевка. В результате у постройки посечена кровля, повреждения также получили окна, фасад, стены и забор.

В Шебекинском городском округе дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, у машины повреждены салон, кузов и остекление.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил губернатор.

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Ранее 18 августа Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка. В результате пострадали две женщины, одну из них доставили в больницу. Утром в этот же день Минобороны отчиталось о трех сбитых над регионом украинских беспилотниках.