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Военная операция на Украине ,  
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Две женщины пострадали при обстреле белгородского села Новая Таволжанка

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Шебекинском городском округе обстрелу ВСУ подверглось село Новая Таволжанка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате пострадали две женщины. Одна из них получила баротравму и поверхностное осколочное ранение предплечья. Пострадавшая отказалась от госпитализации, медработники оказали ей помощь на месте.

Гладков сообщил о раненом при обстреле Шебекино
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Шебекинское ЦРБ

Другая женщина получила осколочное ранение шеи, ее доставляют в областную клиническую больницу.

Кроме того, повреждения зафиксированы в трех частных домах, там выбиты окна, посечены крыши и фасады построек.

Ранее ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в ночь с 15 на 16 августа. В результате в селе частично пропал свет.

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Ситуация в приграничье обострилась после того, как утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, там продолжаются боевые действия, а также действуют режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Вслед за Курской областью их ввели в Белгородской области.

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Белгородская область Новая Таволжанка обстрел пострадавшие ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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