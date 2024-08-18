Две женщины пострадали при обстреле белгородского села Новая Таволжанка

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В Шебекинском городском округе обстрелу ВСУ подверглось село Новая Таволжанка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате пострадали две женщины. Одна из них получила баротравму и поверхностное осколочное ранение предплечья. Пострадавшая отказалась от госпитализации, медработники оказали ей помощь на месте.

Другая женщина получила осколочное ранение шеи, ее доставляют в областную клиническую больницу.

Кроме того, повреждения зафиксированы в трех частных домах, там выбиты окна, посечены крыши и фасады построек.

Ранее ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в ночь с 15 на 16 августа. В результате в селе частично пропал свет.

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Ситуация в приграничье обострилась после того, как утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, там продолжаются боевые действия, а также действуют режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Вслед за Курской областью их ввели в Белгородской области.