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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об атаках дронов на два села в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Ночью 16 августа село Графовка Краснояружского района Белгородской области подверглось атаке украинского дрона, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

На частный сектор с беспилотника были сброшены взрывные устройства. В результате полностью сгорели два автомобиля, в двух частных домовладениях были выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы.

Также в ночь с 15 на 16 августа украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области, пострадавших также нет.

По предварительной информации, в одном частном доме выбиты окна и поврежден забор. Также есть обрывы на линии электропередачи. Губернатор добавил, что оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны.

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Политика
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Накануне вечером, 15 августа, атакам со стороны Украины подверглись четыре населенных пункта Белгородской области, пострадавших среди местных жителей нет. Как рассказал губернатор, один снаряд ударил по частному домовладению в Шебекино. Село Муром было атаковано с помощью беспилотника.

В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор беспилотник сбросил взрывное устройство на частное домовладение. В хуторе Леоновка в результате атаки FPV-дрона было повреждено оборудование на территории сельхозпредприятия.

Одновременно с наступлением ВСУ под Курском усилились обстрелы приграничных городов и сел в Белгородской области, Гладков заявлял об «активности врага» на границе Краснояружского района. 15 августа в Белгородской области вслед за Курской ввели режим ЧС федерального характера.

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Вячеслав Гладков Белгородская область дроны обстрел ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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