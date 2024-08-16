Гладков сообщил об атаках дронов на два села в Белгородской области

Фото: Vvgladkov / Telegram

Ночью 16 августа село Графовка Краснояружского района Белгородской области подверглось атаке украинского дрона, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

На частный сектор с беспилотника были сброшены взрывные устройства. В результате полностью сгорели два автомобиля, в двух частных домовладениях были выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы.

Также в ночь с 15 на 16 августа украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области, пострадавших также нет.

По предварительной информации, в одном частном доме выбиты окна и поврежден забор. Также есть обрывы на линии электропередачи. Губернатор добавил, что оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны.

Накануне вечером, 15 августа, атакам со стороны Украины подверглись четыре населенных пункта Белгородской области, пострадавших среди местных жителей нет. Как рассказал губернатор, один снаряд ударил по частному домовладению в Шебекино. Село Муром было атаковано с помощью беспилотника.

В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор беспилотник сбросил взрывное устройство на частное домовладение. В хуторе Леоновка в результате атаки FPV-дрона было повреждено оборудование на территории сельхозпредприятия.

Одновременно с наступлением ВСУ под Курском усилились обстрелы приграничных городов и сел в Белгородской области, Гладков заявлял об «активности врага» на границе Краснояружского района. 15 августа в Белгородской области вслед за Курской ввели режим ЧС федерального характера.