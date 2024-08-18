В Днепропетровской области загорелась подстанция

Фото: Serhii Hudak / Zuma / Global Look Press

В Днепропетровской области Украины загорелась местная подстанция, сообщает Министерство энергетики страны.

Там уточнили, что возгорание потушили.

В Минэнерго подчеркнули, что ситуация с энергосистемой в стране остается сложной «из-за значительных повреждений энергетических объектов».

После начала специальной военной операции в украинских регионах периодически сообщают о взрывах. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

7 июля Минэнерго Украины сообщило о повреждении электроподстанции в Никополе Днепропетровской области. В тот же день повреждения получили здание оператора распределения электроэнергии в Херсоне и газовый объект в Харьковской области.