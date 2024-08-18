В Днепропетровской области загорелась подстанция
В Днепропетровской области Украины загорелась местная подстанция, сообщает Министерство энергетики страны.
Там уточнили, что возгорание потушили.
В Минэнерго подчеркнули, что ситуация с энергосистемой в стране остается сложной «из-за значительных повреждений энергетических объектов».
После начала специальной военной операции в украинских регионах периодически сообщают о взрывах. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
7 июля Минэнерго Украины сообщило о повреждении электроподстанции в Никополе Днепропетровской области. В тот же день повреждения получили здание оператора распределения электроэнергии в Херсоне и газовый объект в Харьковской области.
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США
В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%
WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов