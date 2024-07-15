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Военная операция на Украине ,  
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Дрон упал на территорию подстанции в Липецкой области

Сюжет
Военная операция на Украине

Беспилотник упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, никто не пострадал. Работа подстанции не нарушена, подчеркнул глава региона.

Ранее Артамонов сообщил, что в регионе введен режим воздушной опасности. Отдельное предупреждение он выпустил для жителей Становлянского района, предупредив об угрозе атаки дронов.

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Политика

В середине мая Артамонов сообщил о подавлении беспилотников в том же округе. В результате падения обломков аппаратов на территории подстанции вспыхнул пожар. Минобороны уточнило, что регион атаковали четыре дрона.

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Теги
Липецкая область беспилотники подстанция
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