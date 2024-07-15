Дрон упал на территорию подстанции в Липецкой области
Беспилотник упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, никто не пострадал. Работа подстанции не нарушена, подчеркнул глава региона.
Ранее Артамонов сообщил, что в регионе введен режим воздушной опасности. Отдельное предупреждение он выпустил для жителей Становлянского района, предупредив об угрозе атаки дронов.
В середине мая Артамонов сообщил о подавлении беспилотников в том же округе. В результате падения обломков аппаратов на территории подстанции вспыхнул пожар. Минобороны уточнило, что регион атаковали четыре дрона.
Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео
Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной
В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео
Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности
Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК
Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России
Трамп выступил с заявлением после покушения
Кадры с Трампом сразу после стрельбы
Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет
Покушение на Трампа попало на видео
Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов