Дрон упал на территорию подстанции в Липецкой области

Беспилотник упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, никто не пострадал. Работа подстанции не нарушена, подчеркнул глава региона.

Ранее Артамонов сообщил, что в регионе введен режим воздушной опасности. Отдельное предупреждение он выпустил для жителей Становлянского района, предупредив об угрозе атаки дронов.

В середине мая Артамонов сообщил о подавлении беспилотников в том же округе. В результате падения обломков аппаратов на территории подстанции вспыхнул пожар. Минобороны уточнило, что регион атаковали четыре дрона.