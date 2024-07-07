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Военная операция на Украине ,  
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Минэнерго Украины сообщило о повреждении электроподстанции в Никополе

Минэнерго Украины сообщило о повреждении электроподстанции в Никополе
Сюжет
Военная операция на Украине
В Никополе временно обесточена электроподстанция, повреждения также получили энергообъекты в Херсоне и Харьковской области, сообщило Минэнерго. В российском Минобороны заявляют, что удары наносятся по энергообъектам
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Электроподстанция в Никополе в Днепропетровской области, здание оператора распределения электроэнергии в Херсоне и газовый объект в Харьковской области получили повреждения, сообщило в телеграм-канале Минэнерго Украины.

По данным ведомства, электроподстанция в Никополе оказалась временно обесточена, без электричества остались бытовые потребители, водоканал и больница. Сейчас энергоснабжение восстановлено, о пострадавших не cообщалось.

Минэнерго не уточнило, о каких именно поврежденных объектах в Херсоне и Харьковской области идет речь. Там добавили, что пострадавших нет. Украинцев также предупредили о запланированных отключений энергоснабжения с 15:00 до 00:00.

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Фото:Mykola Tys / Keystone Press Agency / Global Look Press
В ночь на 7 июля воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. «РБК Украина», «Суспiльне» и «Зеркало недели» сообщали о взрывах в Херсоне и Павлограде.

В последние месяцы были повреждены или разрушены многие объекты энергогенерации на Украине, в частности ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. По словам украинского президента Владимира Зеленского, уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации в стране. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценивал восстановление соответствующих объектов примерно в $1 млрд. Председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупреждал об ухудшении ситуации в украинской энергосистеме до конца июля и учащении графиков отключений в дневное время.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Днепропетровская область Херсон Харьковская область Минэнерго Украины обстрелы
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