В ДНР двое детей пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: МЧС России

В Ясиноватой в ДНР при атаке ВСУ пострадали два ребенка и четыре сотрудника МЧС, сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

«В Ясиноватой в результате обстрела из РСЗО HIMARS ранения средней степени тяжести получили дети: мальчик 2020 г.р. и девочка-подросток 2009 г.р.», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор отметил, что также в Петровском районе Донецка пострадали четверо сотрудников МЧС России. Они тушили пожар, который возник после обстрела. Тогда появилась угроза повторного артудара, обстрел настиг их во время эвакуации.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

В результате атаки были повреждены один жилой дом в Ясиноватой и пожарный автомобиль.

Донецк регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Так, в результате обстрела 29 июня погиб человек, еще четверо получили ранения. По словам главы региона, в Петровском районе Донецка около остановки «Боржомная» под артиллерийский обстрел попала семья. Погибла бабушка, а отец, мать и сын получили ранения. Кроме них пострадала еще одна женщина, рассказал Пушилин.