 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Из дома в ДНР, где снаряд пробил девять этажей, эвакуировали жильцов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В городе Ясиноватая ДНР эвакуировали жильцов многоквартирного дома, в котором снаряд HIMARS пробил девять этажей и не разорвался, сообщил журналистам глава администрации города Александр Пеняев.

«Был прилет. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался. Сейчас производим эвакуацию людей», — сказал Пеняев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, идет подготовка к разминированию снаряда, к вывозу людей все готово.

Пушилин заявил о погибшей и четырех пострадавших при обстреле Донецка
Политика

Днем 30 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Ясиноватой при атаке ВСУ пострадали четыре сотрудника МЧС и два ребенка: мальчик 2020 года рождения и девочка 2009 года рождения.

По словам Пушилина, в результате атаки были повреждены один жилой дом в Ясиноватой и пожарный автомобиль.

Донецк регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, в результате обстрела Донецка 29 июня 2024 года под удар попал Петровский район: погиб человек, еще четверо получили ранения.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
снаряд обстрел ДНР эвакуация
Материалы по теме
В ДНР двое детей пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ
Политика
В ДНР при тушении пожара пострадали три сотрудника МЧС
Политика
Минобороны сообщило о взятии сел Спорное и Новоалександровка в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Из дома в ДНР, где снаряд пробил девять этажей, эвакуировали жильцов Политика, 17:53
Меликов гарантировал защиту врачу после травли из-за никаба пациентки Политика, 17:51
Ферстаппен упустил победу на Гран-при Австрии из-за прокола колеса Спорт, 17:30
В «Авито» убрали объявления с билетами на «концерт Канье Уэста» Общество, 17:17
Грузия в ожидании сенсации. Что происходит на Евро Спорт, 17:15
Зеленский заявил о неэффективности Patriot против российских авиабомб Политика, 17:13
НЛМК сообщил об атаке роя дронов Политика, 16:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский назвал два компонента «настоящей победы» для Украины Политика, 16:41
Автомобильная очередь у Крымского моста сократилась почти на 300 машин Общество, 16:36
Глава Дагестана пожаловался на травлю после терактов Политика, 16:27
В «Зените» назвали чепухой информацию о предложенных Иличу вилле и €3 млн Спорт, 16:17
Германия одобрила экспорт оружия на рекордные €7,48 млрд Политика, 16:14
Суперкомпьютер оценил вероятность поражения Англии в 1/8 финала Евро Спорт, 15:59
Что делать, если ребенка буллят: подробная инструкция Pro, 15:46