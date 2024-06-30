Из дома в ДНР, где снаряд пробил девять этажей, эвакуировали жильцов
В городе Ясиноватая ДНР эвакуировали жильцов многоквартирного дома, в котором снаряд HIMARS пробил девять этажей и не разорвался, сообщил журналистам глава администрации города Александр Пеняев.
«Был прилет. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался. Сейчас производим эвакуацию людей», — сказал Пеняев (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, идет подготовка к разминированию снаряда, к вывозу людей все готово.
Днем 30 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Ясиноватой при атаке ВСУ пострадали четыре сотрудника МЧС и два ребенка: мальчик 2020 года рождения и девочка 2009 года рождения.
По словам Пушилина, в результате атаки были повреждены один жилой дом в Ясиноватой и пожарный автомобиль.
Донецк регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, в результате обстрела Донецка 29 июня 2024 года под удар попал Петровский район: погиб человек, еще четверо получили ранения.
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