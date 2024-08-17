Минобороны: уничтожены два украинских вертолета Ми-8 и один Ми-17

Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских Ми-8 и одного Ми-17

Вертолёт Ми-8 (Фото: Alex Babenko / Getty Images)

Российские военные уничтожили на аэродромах три вертолета ВСУ — два Ми-8 и один Ми-17, а также украинский бомбардировщик Су-24, сообщило Минобороны в сводке в телеграм-канале.

Ведомство писало об уничтожении Су-24 еще накануне, 16 августа. Удар по самолету на аэродроме в Днепропетровской области был нанесен ракетой «Искандер-М».

Как сообщило Минобороны, разведчики вычислили подготовку бомбардировщика к боевому взлету. Удар был нанесен во время прикрепления ракет Storm Shadow к пилонам самолета.

9 августа российское военное ведомство отчиталось об уничтожении трех украинских истребителей — двух МиГ-29 и одного Су-27.