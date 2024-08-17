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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских Ми-8 и одного Ми-17

Минобороны: уничтожены два украинских вертолета Ми-8 и один Ми-17
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Военная операция на Украине
Вертолёт&nbsp;Ми-8
Вертолёт Ми-8 (Фото: Alex Babenko / Getty Images)

Российские военные уничтожили на аэродромах три вертолета ВСУ — два Ми-8 и один Ми-17, а также украинский бомбардировщик Су-24, сообщило Минобороны в сводке в телеграм-канале.

Ведомство писало об уничтожении Су-24 еще накануне, 16 августа. Удар по самолету на аэродроме в Днепропетровской области был нанесен ракетой «Искандер-М».

Как сообщило Минобороны, разведчики вычислили подготовку бомбардировщика к боевому взлету. Удар был нанесен во время прикрепления ракет Storm Shadow к пилонам самолета.

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Минобороны ВСУ Вертолет Ми-8 Ми-17 Су-24 Военная операция на Украине
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