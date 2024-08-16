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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о разрушении переправы через Сейм в Курской области

Губернатор Смирнов: ВСУ разрушили мост через Сейм в Глушковском районе
Сюжет
Военная операция на Украине
Переправа расположена в Глушковском районе, где через реку Сейм переброшено несколько мостов, какой именно уничтожен, не уточняется. В районе с 14 августа идет обязательная эвакуация
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинская армия нанесла удар по мосту через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, переправа разрушена, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Ранее о разрушении моста сообщал ТАСС со ссылкой на источники. В этом муниципалитете несколько мостов через реку, в том числе в райцентре Глушково (по нему проходит дорога на Курск), селах Званное и Карыж и некоторых других.

РБК обратился за комментарием в администрацию Глушковского района и направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

С 14 августа в Глушковском районе объявлена обязательная эвакуация жителей. Источник ТАСС заявил, что из-за разрушения моста часть жителей района «отрезана от эвакуации наземным способом».

Глушковский район граничит с Украиной с запада и с юга и подвергался обстрелам с 2022 года. В муниципалитете на тот же год проживали 17,5 тыс. человек.

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Фото:John Moore / Getty Images

Боевые действия после прорыва ВСУ границы в Курской области ведутся в соседнем с Глушковским Кореневским районом, основной удар пришелся на Суджанский район, расположенный восточнее Кореневского, а также на Беловский район, который прилегает и к Белгородской области. Как сообщал 12 августа Смирнов, украинские силы контролируют в регионе 28 населенных пунктов. 15 августа Минобороны сообщило, что восстановило контроль над селом Крупец (Беловский район).

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Елена Степанова
Курская область Алексей Смирнов мосты ВСУ
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