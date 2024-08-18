В Ростовской области уничтожили беспилотник

Силы противовоздушной обороны на западе Ростовской области уничтожили беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

Атаку отразили около 1:00 мск.

Последний раз в регионе сбивали украинский дрон утром 14 августа. Четыре БПЛА уничтожили на юго-западе региона с помощью средств радиоэлектронной борьбы 12 августа. четыре БПЛА уничтожили на юго-западе региона.

10 августа в нескольких районах Ростовской области был слышен похожий на взрыв хлопок. В администрации города Гуково сообщили, что хлопок произошел из-за перехода самолета на сверхзвуковую скорость.