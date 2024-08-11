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Политика ,  
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В Ростовской области прозвучал похожий на взрыв хлопок

В нескольких районах Ростовской области был слышен хлопок, который произошел из-за перехода самолета на сверхзвуковую скорость. О причине громкого звука сообщили в администрации города Гуково.

«Просим соблюдать спокойствие. Причиной громкого звука послужил переход самолета на сверхзвук», — написала пресс-служба администрации в телеграм-канале. Там подчеркнули, что опасности нет.

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Вид на город ​Северодвинск

Позже глава администрации соседнего города Новочеркасска Юрий Лысенко подтвердил, что повода для беспокойства из-за хлопка нет, однако об «источнике звука» ему не известно.

Вечером 10 августа «Новости Ростова» сообщили, что жители нескольких районов региона напугал «громкий звук, похожий на взрыв».

Похожий случай произошел в регионе в августе 2023 года. Тогда жители Ростова-на-Дону и окрестностей слышали громкие звуки, они привели к срабатыванию сигнализации у машин. Губернатор региона Василий Голубев объяснил это переходом самолета на сверхзвуковую скорость.

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Теги
Ростовская область хлопок взрыв Гуково Новочеркасск
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