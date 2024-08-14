В Ростовской области сбили украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны в Ростовской области уничтожили беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
Атаку предотвратили около 7:00 мск. В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, отметил Голубев.
Последний раз в регионе сбивали украинские дроны 12 августа. С помощью средств радиоэлектронной борьбы четыре БПЛА уничтожили на юго-западе региона.
10 августа в нескольких районах Ростовской области был слышен похожий на взрыв хлопок. В администрации города Гуково сообщили, что хлопок произошел из-за перехода самолета на сверхзвуковую скорость.
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