В Ростовской области сбили украинский беспилотник

Фото: Минобороны России

Силы противовоздушной обороны в Ростовской области уничтожили беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

Атаку предотвратили около 7:00 мск. В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, отметил Голубев.

Последний раз в регионе сбивали украинские дроны 12 августа. С помощью средств радиоэлектронной борьбы четыре БПЛА уничтожили на юго-западе региона.

10 августа в нескольких районах Ростовской области был слышен похожий на взрыв хлопок. В администрации города Гуково сообщили, что хлопок произошел из-за перехода самолета на сверхзвуковую скорость.