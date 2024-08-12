Глава Ростовской области Голубев: над регионом сбили четыре украинских БПЛА

В Ростовской области сбили четыре украинских БПЛА

Фото: Global Look Press

В ночь на 12 августа в Ростовской области уничтожили четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

Дроны сбили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. БПЛА сбили на юго-западе региона. В результате атак никто не пострадал, отметил Голубев.

Сигналов опасности атаки беспилотников в регионе не звучало. 7 августа ПВО уничтожила два дрона в северной части региона.

10 августа в нескольких районах Ростовской области был слышен похожий на взрыв хлопок. В администрации города Гуково сообщили, что хлопок произошел из-за перехода самолета на сверхзвуковую скорость.