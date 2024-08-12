В Ростовской области сбили четыре украинских БПЛА
В ночь на 12 августа в Ростовской области уничтожили четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
Дроны сбили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. БПЛА сбили на юго-западе региона. В результате атак никто не пострадал, отметил Голубев.
Сигналов опасности атаки беспилотников в регионе не звучало. 7 августа ПВО уничтожила два дрона в северной части региона.
10 августа в нескольких районах Ростовской области был слышен похожий на взрыв хлопок. В администрации города Гуково сообщили, что хлопок произошел из-за перехода самолета на сверхзвуковую скорость.
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